USA Russland China

Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / BONNIE CASH)

Man stehe dazu mit den beteiligten Seiten in Kontakt, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking. Ein solches Treffen könnte beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft in diesem Monat in Shenzhen stattfinden. Zu den Themen dürfte auch der Ukraine-Krieg gehören. Über den Konflikt wird Anfang der Woche auch in Abu Dhabi beraten. Vertreten sind Unterhändler Russlands, der Ukraine und der USA. Die Europäische Union ist nicht beteiligt.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Mützenich äußerte die Befürchtung, dass die Beteiligten am Ende ein Ergebnis präsentieren könnten, das Auswirkungen auch auf die EU haben werde. Am Ende könnten die Europäer die Zahlmeister sein, sagte Mützenich im Deutschlandfunk. Er forderte die EU auf, ihre Möglichkeiten zu nutzen, um an dem Friedensprozess teilzuhaben.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.