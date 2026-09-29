Der US-Staatssekretär Elbridge Colby (Geert Vanden Wijngaert / AP / dpa)

In einer Stellungnahme des Unterstaatssekretärs im Pentagon, Colby, an den Streitkräfteausschuss des Senats heißt es, NATO-Verbündete wie Deutschland hätten glaubwürdige Schritte unternommen, um ihre Zusagen weit vor der Frist im Jahr 2035 zu erfüllen.

Unter dem Eindruck von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und auf Drängen von US-Präsident Trump hatte die NATO im vergangenen Jahr vereinbart, dass die Mitgliedsstaaten spätestens ab 2035 jährlich fünf Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung und Sicherheit investieren. Deutschland will das bis 2029 erreichen.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.