Zerstörung durch den Taifun "Fung-wong" in den Philippinen. (Aaron Favila / AP / dpa / Aaron Favila)

Das ist eine Erkenntnis aus dem Weltrisikobericht, der heute vorgestellt wurde. Ein Bündnis von Hilfsorganisationen gibt ihn jedes Jahr heraus.

Nach den Philippinen folgen Indien und Indonesien als Länder mit hohem Katastrophen-Risiko. Deutschland liegt auf Platz 99. Eine weitere Erkenntnis: Stürme entwickeln eine zunehmend zerstörerische Kraft, vor allem tropische Wirbelstürme. Während ihre Gesamtzahl stabil geblieben sei, habe ihre Intensität aufgrund des vom Menschen verursachten Klimawandels zugenommen.

Wissenschaftlich betreut wird der Weltrisikobericht durch das Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht der Ruhr-Universität Bochum.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.