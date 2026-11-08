Interview der Woche

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) (picture alliance / Caro / Ruffer)

Der Verteidigungsminister betonte, im Oktober habe die Bundeswehr mit mehr als 190.000 Soldatinnen und Soldaten die größte Personalstärke seit 2013 gehabt. Der SPD-Politiker fügte hinzu, dass darunter viele Personen seien, die sich länger verpflichtet hätten. Zu einer möglichen Reaktivierung der Wehrpflicht meinte Pistorius, er glaube, dass es mit dem Prinzip der Freiwilligkeit klappen werde. Aber es könne natürlich sein, dass in einigen Jahren diese Kurve abfalle, dann werde man reagieren müssen.

Kein "Altmetall" für die Bundeswehr

Die zusätzlichen Milliarden für die Bundeswehr werden nach den Worten des Verteidigungsministers zur Hälfte in die Beschaffung neuer Technologien investiert. Man habe die Zeichen der Zeit längst erkannt, erklärte Pistorius. Es gehe nicht darum, Panzer oder Künstliche Intelligenz zu beschaffen, es gehe um beides. Kampf- oder Schützenpanzer brauchten Hightech, um zu funktionieren. Wörtlich sagte er: "Der Eindruck, wir würden Altmetall beschaffen, ist einfach Unsinn."

Nach US-Zwischenwahlen: Weiterhin große Unklarheit

Pistorius zeigte sich mit Blick auf die USA skeptisch, dass es nach dem Wahlsieg der Demokraten zu einem Kurswechsel in der amerikanischen Außenpolitik kommen wird. Seine Erwartungen seien zu beschreiben mit "Unvorhersehbarkeit und Unberechenbarkeit", sagte der Minister im Deutschlandfunk. Angesprochen auf die Ankündigung eines Abkommens mit Russland forderte Pistorius eine Beteiligung der Europäer. Ziel müsse sein, dass am Ende die Europäische Union diese Gespräche führe, gemeinsam mit den USA, Russland und der Ukraine. Der Minister räumt allerdings ein, dass die Abstimmung in Brüssel nicht gelinge. "Wir haben es bis heute nicht geschafft, in den wichtigsten zentralen außenpolitischen Fragen dauerhaft und nachhaltig mit einer Stimme zu sprechen. Das ist die Schwäche der europäischen Außenpolitik. Daran müssen wir dringend arbeiten."

Russische Schattenflotte stärker kontrollieren – auch mit der Marine

Pistorius kündigte ein härteres Vorgehen Deutschlands gegen die russische Schattenflotte in der Ostsee an. Auf die Frage, warum Kontrollen derzeit vor allem von der Küstenwache, der Bundespolizei, durchgeführt würden und nicht von der Marine, erklärte Pistorius: "Genau darüber reden wir jetzt gerade. Wir sind in sehr intensiven Gesprächen innerhalb der Bundesregierung darüber, wie wir das sicherstellen können."

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Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.