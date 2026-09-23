Der neue Gesundheitsminister Linnemann stellt sich heute den Bundestagsabgeordneten Rede und Antwort. (picture alliance / Andreas Gora / Lenny Karpe)

Dabei dürfte es auch um die jüngsten Äußerungen von Bundeskanzler Merz über ein Gerechtigkeitsproblem zwischen gesetzlich und privat Versicherten gehen. Merz hatte Änderungen in Aussicht gestellt, ohne Details zu nennen. Unionsfraktionschef Frei erklärte dazu später, der Kanzler habe nicht das bisherige System der Krankenversicherungen infrage gestellt. Auch CDU-Generalsekretärin Hoppermann wies Spekulationen über eine mögliche Annäherung der Union an eine Bürgerversicherung zurück.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius stellt sich heute ebenfalls der Befragung. Auf Antrag der AfD soll der Bundestag dann in einer Aktuellen Stunden über Antisemitismus-Vorwürfe gegen die Linkspartei in Berlin beraten. Darüber hinaus befasst sich das Parlament in erster Lesung mit dem Regierungsentwurf für eine Strafverschärfung im Falle des Einsatzes von K.O.-Tropfen.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.