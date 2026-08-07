Argentinien
Polizei geht in Buenos Aires mit Tränengas und Gummigeschossen gegen Demonstranten vor

In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires ist die Polizei mit Tränengas und Gummigeschossen gegen Demonstranten vorgegangen.

    Polizisten gehen mit Wasserwerfern und Gummigeschossen gegen Demonstranten in Buenos Aires vor.
    Proteste in Buenos Aires (AP Photo / Rodrigo Abd / Rodrigo Abd)
    Die Kundgebung von mehreren tausend Menschen vor dem Sitz des argentinischen Senats richtete sich gegen einen dort beratenen umstrittenen Gesetzentwurf der Regierung. Dieser sieht vor, ausländischen Bürgern und Unternehmen den Erwerb von Landbesitz in Argentinien zu erleichtern. Laut Agenturberichten warfen Teilnehmer Steine auf die Polizei, die gegen die Kundgebung vorging. Zwei Polizisten und ein Demonstrant wurden verletzt; es gab mindestens zehn Festnahmen.
    Diese Nachricht wurde am 07.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.