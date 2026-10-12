Auf dem Warschauer Sicherheitsforum wurde die Rede Selenskyjs übertragen. (Attila Husejnow / AP / dpa / Attila Husejnow)

Man sei gespannt darauf, welche konkreten Schritte dazu unternommen würden, sagte Selenskyj in einer per Video auf dem Warschauer Sicherheitsforum übertragenen Rede. Er selbst sei von der gestrigen Ankündigung Trumps sehr überrascht worden, dass im Krieg gegen sein Land alle Angriffe auf Energieanlagen sofort gestoppt würden, erklärte Selenskyj. Zumal Russland danach ein Kraftwerk in der Stadt Charkiw angegriffen habe. Der Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa, Grynkewich, rief Russland ebenfalls dazu auf, die Angriffe auf die Ukraine zu stoppen. Zudem richtete er eine Warnung an den russischen Präsidenten Putin. Sollte dieser töricht genug sein, eine Offensive gegen NATO-Gebiet zu starten, würden die Streitkräfte des Verteidigungsbündnisses zurückschlagen.

Bundesaußenminister Wadephul wird am morgigen Dienstag zu dem Forum in der polnischen Hauptstadt erwartet.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.