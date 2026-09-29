Der britische Premierminister Andy Burnham redet auf dem Labour-Parteitag in Liverpool. (AP Photo / Jon Super)

Er sagte auf dem Parteitag seiner regierenden Labour-Partei in Liverpool, seine Regierung werde die Pflege anders aufstellen. Geplant sei ein nationales System, in das jeder einzahle und damit abgesichert sei. Dafür sei die eigentliche Inanspruchnahme der Pflege mit keinen weiteren Kosten verbunden, sagte Burnham.

Er äußerte sich zu einer Reihe weiterer Themen. So setzte er sich für eine Reform der privatisierten Wasserversorgung im Vereinigten Königreich ein. Geplant sei eine stärkere öffentliche Kontrolle über die Versorgungsunternehmen. Burnham kündigte zudem an, er werde den Kommunen die Befugnis geben, marode Wohnungen zu übernehmen und zu sanieren.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.