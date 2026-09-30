Blick in das Stadion von Manchester City (IMAGO / Newscom World / IMAGO / Gary Oakley)

Das bestätigte die Premier League, nachdem zuvor mehrere Medien über die Entscheidung berichtet hatten. Das Strafmaß der unabhängigen Kommission steht noch aus. Dem mehrfachen englischen Meister droht eine hohe Geldbuße und ein Punkteabzug. Möglich wäre auch ein Ausschluss aus der Liga. Die zuständige Staatssekretärin Nandy sagte, die Lage sei "unglaublich ernst".

Die Vorwürfe betreffen die Jahre 2009 bis 2018. Manchester City soll in dieser Zeit mit falschen Angaben zu Sponsoreneinnahmen und Spielergehältern seine Einnahmen künstlich erhöht und seine Kosten gesenkt haben. Umgerechnet rund eine Milliarde Euro sei damit verschleiert worden. Der Verein bestreitet die Vorwürfe und kündigte Berufung an.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.