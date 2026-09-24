Der Axel-Springer-Verlag würdigt Thiel als Persönlichkeit, die "die technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Debatten unserer Zeit nachhaltig geprägt hat". Der 58-Jährige wurde reich mit Technologie-Investitionen, er gehörte zu den frühen Teilhabern an Facebook und ist Mitgründer von Paypal. Wegen seiner ultralibertären Überzeugungen und politischen Ansichten zieht er viel Kritik auf sich. Er ist Unterstützer von US-Präsident Trump und dessen Vize JD Vance. Außerdem ist er Mitgründer der Datenanalyse-Software "Palantir", die im militärischen, geheimdienstlichen und polizeilichen Bereich verwendet und von Datenschützern kritisiert wird.
Vor dem Axel-Springer-Gebäude in Berlin protestierten mehrere hundert Menschen gegen die Übergabe der Auszeichnung. Eine Sprecherin der Demonstranten erklärte: "Die Kriege der Gegenwart werden mit Software geführt, an der Peter Thiel verdient."
Der Deutsche Journalisten-Verband kritisierte die Verleihung. Dlf-Redakteur Vladimir Balzer sagte in der Sendung @mediasres, auch von Journalisten des Springer-Verlages höre man unter der Hand viel Unverständnis. Offenbar sei es aber für Springer wichtig, Teil der US-Tech-Welt zu sein, auch angesichts der Expansionspläne des Verlages.
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Diese Nachricht wurde am 25.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.