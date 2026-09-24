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Protest gegen Axel Springer Award für Investor Thiel

Der US-Unternehmer und Investor Peter Thiel ist in Berlin mit dem Axel-Springer-Award ausgezeichnet worden. Das stößt bei vielen auf Verwunderung und Kritik, vor dem Verlagsgebäude gab es Proteste.

    Peter Thiel steht vor einer Wand und lächelt. Auf der Wand ist der Schriftzug "Axel Springer" zu sehen.
    Peter Thiel beim Axel Springer Award 2026 (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)
    Der Axel-Springer-Verlag würdigt Thiel als Persönlichkeit, die "die technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Debatten unserer Zeit nachhaltig geprägt hat". Der 58-Jährige wurde reich mit Technologie-Investitionen, er gehörte zu den frühen Teilhabern an Facebook und ist Mitgründer von Paypal. Wegen seiner ultralibertären Überzeugungen und politischen Ansichten zieht er viel Kritik auf sich. Er ist Unterstützer von US-Präsident Trump und dessen Vize JD Vance. Außerdem ist er Mitgründer der Datenanalyse-Software "Palantir", die im militärischen, geheimdienstlichen und polizeilichen Bereich verwendet und von Datenschützern kritisiert wird.
    Vor dem Axel-Springer-Gebäude in Berlin protestierten mehrere hundert Menschen gegen die Übergabe der Auszeichnung. Eine Sprecherin der Demonstranten erklärte: "Die Kriege der Gegenwart werden mit Software geführt, an der Peter Thiel verdient."
    Der Deutsche Journalisten-Verband kritisierte die Verleihung. Dlf-Redakteur Vladimir Balzer sagte in der Sendung @mediasres, auch von Journalisten des Springer-Verlages höre man unter der Hand viel Unverständnis. Offenbar sei es aber für Springer wichtig, Teil der US-Tech-Welt zu sein, auch angesichts der Expansionspläne des Verlages.

    Weiterführende Informationen

    Mehr zum Werdegang von Peter Thiel erfahren Sie im Dlf-Podcast ”Die Peter Thiel Story”.
    Diese Nachricht wurde am 25.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.