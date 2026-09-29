In Frankreich dauern die Proteste an den Schulen an. (AFP / LOIC VENANCE)

Etwa 340 Schulen im ganzen Land seien heute von Blockaden oder Protestaktionen betroffen gewesen, teilte das Bildungsministerium in Paris mit. Rund 40 Schulen seien komplett blockiert worden. Es habe 40 Festnahmen und zehn Verletzte gegeben, darunter Schüler und Lehrkräfte. Die Bewegung war vor einigen Tagen im Großraum Paris entstanden und hatte sich auf andere Landesteile ausgebreitet. Sie richtet sich gegen fehlende Mittel, zu wenig Lehrkräfte an den Schulen und heruntergekommene Gebäude.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.