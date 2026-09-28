Vor dem Landgericht Frankfurt am Main hat ein Prozess um eine weltweit tätige Darknet-Plattform für den Drogenhandel begonnen. (dpa / picture allinace / Fredrik von Erichsen)

Der Angeklagte legte zum Auftakt ein Geständnis ab. Dem 31-Jährigen wird vorgeworfen, Gründer und Betreiber der Plattform "Archetyp Market" gewesen zu sein. Dabei handelte es sich laut Staatsanwaltschaft zum Zeitpunkt der Abschaltung um den weltweit größten Handelsmarktplatz für Drogen und Arzneimittel. Den Gesamtumsatz bezifferten die Ermittler auf etwa 330 Millionen Euro. Es soll mehr als 600.000 Konten von Kunden aus aller Welt und 2,3 Millionen Bestellungen gegeben haben.

Der 31-jährige Angeklagte wurde im Juni 2025 in Barcelona festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.