Mitglieder der Gruppe "Volksbefreiungsfront von Tigray" auf einer Straße in Mekelle im Norden Äthiopiens (AFP / -)

Medienberichten zufolge brachten Rebellen den Flughafen der Regionalhauptstadt Mekelle unter ihre Kontrolle. Die Gruppe "Volksbefreiungsfront von Tigray" (TPLF) habe die Regierungstruppen überwältigt, die den Flughafen sicherten. In angrenzenden Regionen dauerten die Kämpfe weiter an. Die nationale Fluggesellschaft Ethiopian Airlines strich Mekelle vorerst aus ihrem Flugplan.

Die Auseinandersetzungen zwischen der äthiopischen Zentralregierung von Premierminister Ahmed und der TPLF dauern seit Jahren an. Die beiden Seiten kämpften bereits in einem Bürgerkrieg von 2020 bis 2022 gegeneinander. Ende 2022 wurde ein Waffenstillstand geschlossen. Beide Seiten werfen einander Verstöße gegen das Abkommen vor. In dem Konflikt kamen nach Schätzungen etwa 600.000 Menschen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.