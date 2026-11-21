Bundeswirtschaftsministerin Reiche (CDU) (Fabian Sommer / dpa)

Diese hätten im Durchschnitt höhere Kosten als herkömmliche Straßentankstellen, hieß es zur Begründung in Berlin. Das habe unter anderem mit höheren Pachtgebühren und der Pflicht zu tun, rund um die Uhr zu öffnen. Für Autohöfe dagegen solle der Preisdeckel gelten. Derzeit befindet sich ein Gesetzentwurf für den Kraftstoff-Preisdeckel in der regierungsinternen Abstimmung mit dem Kanzleramt und dem Finanzministerium. Anfang Dezember soll das Kabinett die Vorlage und die dazugehörige Rechtsverordnung beschließen, mit der die Berechnung der Höchstpreise für Benzin und Diesel festgelegt wird.

Hintergrund sind die gestiegenen Ölpreise infolge des Iran-Kriegs. Der Preisdeckel soll den derzeit geltenden Tankrabatt ablösen.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.