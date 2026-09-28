Deutscher Imkerbund

Der Verein weist allerdings darauf hin, dass die Zahl der Bienenvölker weiter zurückgeht und der Klimawandel die Imkerei zunehmend erschwert. Nach einem ertragreichen Frühjahr führte die Trockenheit im Sommer vielerorts zu einem Mangel an Nektar und Pollen. Das erschwerte die Aufzucht der Winterbienen und damit die Vorbereitung der Völker auf die kalte Jahreszeit.
Der Imkerbund fordert deswegen von der Politik, dass sie mehr gegen den Klimawandel unternimmt, und zum Beispiel erneuerbare Energien weiter ausbaut.
Diese Nachricht wurde am 28.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.