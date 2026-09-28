Deutscher Imkerbund
Rekord-Honigernte - trotzdem schwieriges Jahr für Bienenvölker

In Deutschland ist in diesem Jahr so viel Honig geerntet worden wie noch nie. Laut dem Deutschen Imkerbund wurden im Schnitt fast 40 Kilo Honig pro Bienenvolk geerntet. Damit lag die Ernte erneut über dem bisherigen Rekordjahr 2025. Vor allem im Norden und Osten Deutschlands gab es deutlich mehr Honig als im Durchschnitt, besonders in den Regionen mit großem Rapsanbau.

    Eine Honigbiene läuft über Waben.
    Die Zahl der Bienenvölker sinkt. (picture alliance / dpa / Hauke Schröder)
    Der Verein weist allerdings darauf hin, dass die Zahl der Bienenvölker weiter zurückgeht und der Klimawandel die Imkerei zunehmend erschwert. Nach einem ertragreichen Frühjahr führte die Trockenheit im Sommer vielerorts zu einem Mangel an Nektar und Pollen. Das erschwerte die Aufzucht der Winterbienen und damit die Vorbereitung der Völker auf die kalte Jahreszeit.
    Der Imkerbund fordert deswegen von der Politik, dass sie mehr gegen den Klimawandel unternimmt, und zum Beispiel erneuerbare Energien weiter ausbaut.
    Diese Nachricht wurde am 28.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.