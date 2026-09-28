Deutscher Imkerbund

Rekord-Honigernte - trotzdem schwieriges Jahr für Bienenvölker

In Deutschland ist in diesem Jahr so viel Honig geerntet worden wie noch nie. Laut dem Deutschen Imkerbund wurden im Schnitt fast 40 Kilo Honig pro Bienenvolk geerntet. Damit lag die Ernte erneut über dem bisherigen Rekordjahr 2025. Vor allem im Norden und Osten Deutschlands gab es deutlich mehr Honig als im Durchschnitt, besonders in den Regionen mit großem Rapsanbau.