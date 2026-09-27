Trockenheit

Niedrigwasser am Rhein in Köln-Deutz (Archivbild) (picture alliance / Bonn.digital / Marc John)

In Köln unterschritt der Pegelstand den Vortageswert um minus 3 und lag bei 42 nach 45 Zentimetern am Samstag. Das seit Wochen herrschende Niedrigwasser sorgte auch in Duisburg-Ruhrort für einen weiter sinkenden Pegelstand. Der Wert sank am Sonntag von 130 auf 127 Zentimeter und erreichte damit einen Tiefstwert.

Die Pegelstände des Rheins der verschiedenen Messstationen sind nicht direkt miteinander vergleichbar, da es keinen einheitlichen Nullpunkt für alle gibt. Die Fahrrinne ist deutlich tiefer als der jeweilige Pegelstand am Ufer. In Düsseldorf sind das 1,59 Meter, von denen bei einem Pegelstand von minus 5 Zentimetern dann noch 1,54 Meter bleiben.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.