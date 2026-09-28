Schifffahrt

Er sank auf 40 Zentimeter, wie aus aktuellen Daten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes des Bundes hervorgeht. Auch in Düsseldorf, Duisburg-Ruhrort und Kaub in Rheinland-Pfalz waren am Wochenende die niedrigsten Pegelstände seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen worden. Frachtschiffe können im Rhein nur noch mit deutlich eingeschränkter Ladung fahren.
Niedrigwasser hatte in diesem Sommer bereits mehrfach für Transport- und Lieferkettenprobleme gesorgt.
Diese Nachricht wurde am 28.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.