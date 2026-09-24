Roboterhund RAIBO 2 auf der diesjährigen Hannover-Messe (Archivfoto) (picture alliance / Joko / Joko)

Wie ein Forscherteam vom Korea Advanced Institute of Science and Technology in Daejeon nun im Fachjournal "Nature" berichtet, war die Reichweite des Roboters pro Batterieladung mehr als dreimal so hoch wie bei vergleichbaren vierbeinigen Exemplaren. Die südkoreanischen Wissenschaftler führen die Effizienz von "Raibo2" unter anderem auf leichtere Roboterbeine, optimierte Antriebsschaltungen sowie Bewegungsabläufe zurück, die mithilfe maschinellen Lernens trainiert wurden.

Vierbeinige Roboter brauchen mehr Energie

Vierbeinige Maschinen können sich im Gegensatz zu Robotern mit Rädern zwar auch in unwegsamem Gelände und in Bergregionen gut bewegen. Jedoch benötigen sie dafür vergleichsweise viel Energie, weil sie bei jedem Schritt stets ihr eigenes Gewicht abfangen müssen. Durch den erhöhten Bewegungsradius könnten sich die Einsatzgebiete für vierbeinige Roboter ausweiten, nehmen die Forschenden an. Denkbar seien etwa Liefer- und Patrouillenaufgaben oder Rettungseinsätze in Berg- und Katastrophengebieten.

Roboter holen bei Rekorden auf

Menschliche Marathonläufer sind momentan übrigens noch deutlich schneller. Der Kenianer Sabastian Sawe stellte im April beim London-Marathon mit 1 Stunde, 59 Minuten und 30 Sekunden den offiziellen Weltrekord auf und wurde damit die erste Person, die in einem Wettkampfmarathon unter zwei Stunden lief. Doch die Roboter holen auf: Bei einem Halbmarathon in Peking schaffte ein humanoider Roboter im April eine Zeit von gut 50 Minuten. Damit war er sieben Minuten schneller als der bisherige Weltrekord.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.