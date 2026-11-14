Asylbewerber vor einer Unterkunft für Flüchtlinge in Hessen (dpa / Boris Roessler)

Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP soll eine Vereinbarung am Montag bekanntgegeben werden. Beteiligt sind dem Bericht zufolge auch Dänemark, die Niederlande, Österreich und Griechenland. Ruanda würde damit erster Standort für ein gemeinsames Abschiebezentrum außerhalb der EU werden. In diese Einrichtungen sollen abgelehnte Asylbewerber gebracht werden, die nicht in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden können. Grundlage für solche Zentren ist die EU-Rückführungsverordnung, auf die sich Unterhändler von Europaparlament und Mitgliedsstaaten im Juni geeinigt hatten. Das Partnerland muss dabei die - Zitat - "internationalen Menschenrechtsstandards und -grundsätze im Einklang mit dem Völkerrecht" achten. Die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Pläne ist allerdings noch nicht abschließend geklärt.

Der Wohlfahrtsverband Caritas warnt davor, dass Betroffene über Monate hinweg unter haftähnlichen Bedingungen festgehalten werden könnten, obwohl sie keine Straftat begangen haben.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.