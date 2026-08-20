Kampfjet (Symbolbild) (picture alliance / Presidential Office of Ukraine / Sven Simon)

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach von einer zunehmenden Bedrohung. In den vergangenen Monaten hatte es wiederholt Drohnenvorfälle in osteuropäischen NATO-Ländern gegeben. Rumänien registrierte seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine mehrfach Drohnenüberflüge und auch Abstürze auf seinem Staatsgebiet.

Auch Polen und die baltischen Staaten melden regelmäßig ähnliche Vorfälle. Die lettische Armee teilte heute mit, dass eine am 14. August abgeschossene Drohne ukrainischen Ursprungs war. Zuletzt hatte außerdem der Fund einer Sprengstoff-Drohne am Leipziger Flughafen Besorgnis ausgelöst.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.