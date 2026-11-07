Im Zentrum von Kiew waren Explosionen zu hören, weitere gab es laut Bürgermeister Klitschko in den Außenbezirken. Mehrere Wohnhäuser wurden beschädigt. Die Militärverwaltung berichtete zudem von zwei Verletzten sowie Schäden an einem Kindergarten.
Angaben der ukrainischen Luftwaffe zufolge galten die Angriffe Wärmekraftwerken und einem Umspannwerk.
Russland greift seit Wochen erneut verstärkt Energieanlagen in der Ukraine an. Immer wieder kommt es deshalb zu Stromsperren oder Ausfällen von Wasserversorgung und Heizung.
Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.