Schäden nach russischem Luftangriff auf Kiew (AFP / HANDOUT)

In Kiew gab es nach Angaben von Bürgermeister Klitschko schwere Schäden an der Strom- und Wasserversorgung sowie bei der Fernwärme. Auch eine wichtige Brücke über den Dnipro sei getroffen worden. Fünf Menschen seien verletzt worden. Russland bestätigte die Angriffe und erklärte, es seien zudem ein Umspannwerk in der Region Schytomyr sowie ein Schiff mit militärischer Ausrüstung im Schwarzen Meer attackiert worden.

Das ukrainische Militär griff seinerseits eine Ölraffinerie in der russischen Stadt Saratow an der Wolga an. Videos in sozialen Netzwerken zeigten Brände auf dem Raffineriegelände. Außerdem wurde Berichten zufolge eine Rüstungsfabrik südwestlich von Moskau getroffen.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.