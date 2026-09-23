Russland greift erneut Kiew an (Archiv) (picture alliance / Photoshot)

In der Region Donezk wurden nach ukrainischen Angaben fünf Menschen getötet. Auch die ukrainische Hauptstadt Kiew habe unter Beschuss gestanden. Dort seien mindestens zwei Menschen getötet und 43 verletzt worden. Getroffen worden seien unter anderem Tankstellen, Lagerhäuser und Bahninfrastruktur. Auch ein Datenzentrum sei betroffen. Der ukrainische Außenminister Sybiha warf Russland vor, gezielt Einrichtungen zum Bevölkerungsschutz zu attackieren.

Auch in Charkiw kam nach Behördenangaben ein Mensch ums Leben. In der Region Odessa seien Lagerhäuser mit Medikamenten, Haushaltswaren und Lebensmitteln getroffen worden.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.