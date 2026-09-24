Mehrere Explosionen
Russland greift Kiew in der Nacht erneut mit ballistischen Raketen

Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht erneut mit ballistischen Raketen angegriffen.

    Das DLF-Nachrichtenlogo: Eine Kugel in zwei unterschiedlichen Blautönen, die einen Schattenstreifen auf einen blauen Hintergrund wirft. Darunter steht in weißer Schrift "Die Nachrichten".
    Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)
    Nach Angaben von Bürgermeister Klitschko wurde mindestens ein Mensch getötet. Unter den Trümmern eines zerstörten Hauses werden weitere Opfer vermutet. Bereits am Tag war in Kiew wiederholt Luftalarm ausgelöst worden. Durch russische Drohnen wurden zwei Menschen getötet und 43 verletzt. Auch aus anderen ukrainischen Regionen wurden Todesopfer gemeldet.
    Russland setzt seit einiger Zeit Düsendrohnen ein, die deutlich höhere
    Geschwindigkeiten erreichen. Sie sind für die ukrainische Flugabwehr - ebenso wie die ballistischen Raketen - nur schwer zu stoppen.
    Diese Nachricht wurde am 24.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.