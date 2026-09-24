Mehrere Explosionen

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Nach Angaben von Bürgermeister Klitschko wurde mindestens ein Mensch getötet. Unter den Trümmern eines zerstörten Hauses werden weitere Opfer vermutet. Bereits am Tag war in Kiew wiederholt Luftalarm ausgelöst worden. Durch russische Drohnen wurden zwei Menschen getötet und 43 verletzt. Auch aus anderen ukrainischen Regionen wurden Todesopfer gemeldet.

Russland setzt seit einiger Zeit Düsendrohnen ein, die deutlich höhere

Geschwindigkeiten erreichen. Sie sind für die ukrainische Flugabwehr - ebenso wie die ballistischen Raketen - nur schwer zu stoppen.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.