In Kiew ist nach russischen Angriffen am Wochenende teilweise der Strom ausgefallen. (picture alliance / Anadolu / Danylo Antoniuk)

Bei russischen Drohnenangriffen auf die Stadt Odessa starben nach Angaben aus Kiew drei Menschen. In mehreren Regionen fiel der Strom aus. Am Wochenende waren nach Angaben der Energieversorger bereits 600.000 Ukrainer ohne Stromversorgung. Die Ukraine griff indes eine der größten Ölraffinerien in der Nähe von Sankt Petersburg aus der Luft an. Nach Angaben des Regionalgouverneurs wurde auch ein Wohnhaus getroffen. Eine Frau sei getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.