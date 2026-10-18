Nach ukrainischen Drohnenangriffen im Raum St. Petersburg (UGC via AP / dpa / Uncredited)

Weitere 15 Personen wurden demnach verletzt. Ziele der Angriffe waren Ölanlagen, Logistik- und Datenzentren. Nach Angaben von Gouverneur Beglow sind an einem Ölterminal ⁠der ⁠Stadt, einem Öldepot und in ⁠Industriehallen Brände ausgebrochen. Der russische Online-Händler Ozon bestätigte, ⁠dass sein Logistikzentrum in der Stadt ⁠in Flammen stehe. Das Internetunternehmen VK ‌erklärte, ein Rechenzentrum in der Region Leningrad sei von Drohnen angegriffen worden.

Mindestens zwei Tote bei russischen Angriffen auf die Ukraine

Bei russischen Luftangriffen auf die Ukraine sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Nach Angaben der ukrainischen Militärverwaltung kam bei Attacken auf die Stadt Saporischschja im Südosten des Landes eine Frau ums Leben. Zwei Mehrfamilienhäuser wurden beschädigt. Bei Drohnenangriffen auf die zentralukrainische Stadt Poltawa wurde eine weitere Frau getötet.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.