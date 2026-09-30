Soldaten stehen aufgereiht auf dem Roten Platz in Moskau. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / TASS)

Die Agentur zitiert aus Regierungsdokumenten, die Reuters vorliegen. Demnach sind umgerechnet 178 Milliarden Euro für Rüstung vorgesehen - 27 Prozent mehr als in diesem Jahr. Die Budgets für Bildung und Gesundheit sollen den Dokumenten zufolge um knapp sieben Prozent gekürzt werden. Die gestiegenen Militärausgaben belasten den russischen Haushalt bereits in diesem Jahr. Die Führung in Moskau verdoppelte inzwischen ihre Prognose für das Staatsdefizit auf 3,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Russland führt seit viereinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die russischen Behörden hatten mit Blick auf den Haushalt zuletzt erklärt, dieser Militäreinsatz habe Vorrang vor allen anderen Belangen.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.