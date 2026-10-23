Melania Trump (Archivbild) (Jacquelyn Martin / AP / dpa /)

Sie solle am 29. Oktober beginnen, teilte das Weiße Haus mit. Dies solle die Verteilung humanitärer Hilfsgüter ermöglichen und die Evakuierung von Zivilisten über einen sicheren Korridor vorbereiten. An den Verhandlungen sei auch Melania Trump beteiligt gewesen.

Kreml-Sprecher Peskow hatte vor einigen Tagen erklärt, Präsident Putin habe die Situation mit US-Präsident Trump besprochen. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, Lieferungen in die Stadt zu blockieren.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.