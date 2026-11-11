Ende der Beratungen in Abu Dhabi

Die Gespräche in Abu Dhabi sind beendet. (AP Photo / Altaf Qadri / Altaf Qadri)

Der russische Chefunterhändler Medinsky bestätigte, dass ein Gefangenenaustausch mit der Ukraine verabredet worden sei. Er sagte im staatlichen russischen Fernsehen, es habe auch bei anderen Punkten Übereinstimmung gegeben. Weitere Gespräche seien vorgesehen.

Kushner erklärte, er und der US-Sondergesandte Witkoff würden morgen nach Moskau reisen und dort auch mit dem russischen Präsidenten Putin zusammenkommen. Anschließend sei ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in der irischen Hauptstadt Dublin geplant. Die Gespräche in Abu Dhabi seien ein guter erster Schritt gewesen. Die zweitägigen Verhandlungen waren die ersten zwischen den Kriegsparteien seit Februar.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.