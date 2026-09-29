Nach Pipeline-Reparatur

Saudi-Arabien nimmt Öl-Exporte wieder auf. (Anadolu Agency / IMAGO / Murat Usubali)

Dies geht aus Angaben von Händlern und aus Schifffahrtsdaten hervor. Die Pipeline musste nach Drohnenangriffen am 11. September geschlossen und repariert werden. Für Saudi-Arabien wurde die Ölleitung zum wichtigen Transportweg, nachdem der Iran die Straße von Hormus und damit die wichtigste Route für Ölexporte wegen Luftangriffen der USA und Israels blockierte.

Auch die Vereinigten Arabischen Emirate nutzten wegen der Blockade eine Pipeline, die durch das benachbarte Oman nach Fudschaira führt - ein Weg, der die Meerenge umgeht.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.