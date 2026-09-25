Der US Supreme Court in Washington (picture alliance / Sipa USA / Aashish Kiphayet)

Dabei geht es um die Frage, ob Einwanderer in ein Land ausgewiesen werden dürfen, das nicht ihr Heimat ist, ohne vorher Einwände dagegen vorbringen zu können. Der Supreme Court bestätigte den Eingang eines entsprechenden Antrags.

Die Abschiebung in Drittländer ist für die US-Regierung ein Weg, unkooperative Heimatstaaten zu umgehen. Die Trump-Regierung schloss dafür Abkommen mit mehreren Aufnahmeländern, vor allem in Afrika und Lateinamerika. Im Februar hatte ein Bundesrichter diese Praxis allerdings gestoppt.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.