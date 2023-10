Krieg in Nahost

Israels Ministerpräsident Netanjahu (rechts) bedankte sich bei Bundeskanzler Scholz für die Solidarität Deutschlands. (Michael Kappeler/dpa)

Scholz betonte, Deutschland habe eine historische Verantwortung, für die Existenz und Sicherheit Israels einzustehen. Mit Netanjahu habe er zudem über humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung in Gaza gesprochen. Scholz kündigte an, darüber auch mit dem ägyptischen Präsidenten al-Sisi zu beraten. Wegen der humanitären Lage im Nahen Osten findet am Abend auch ein virtuelles Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs statt.

Der Bundeskanzler hatte zuvor den Iran und die libanesische Hisbollah-Miliz vor einer Einmischung in den Krieg zwischen Israel und der Hamas gewarnt. Deutschland und seine Verbündeten setzten sich mit aller Kraft dafür ein, dass der Konflikt nicht weiter eskaliere, sagte er.

Der israelische Präsident Herzog würdigte den Besuch von Bundeskanzler Scholz als einen "enormen Ausdruck von Solidarität". Herzog wies darauf hin, dass Scholz der erste europäische Regierungschef sei, der Israel nach dem Terrorangriff der militant-islamistischen Hamas besuche. Generell sei die deutsche Unterstützung – auch durch Bundespräsident Steinmeier – "unglaublich", so Herzog.

Erneut Luftangriffe von beiden Seiten

Militante Palästinenser feuerten heute erneut Raketen auf mehrere Städte in Israel. Sowohl im Süden des Landes als auch im Zentrum nahe der Hauptstadt Tel Aviv sei Raketenalarm ausgelöst worden, teilte die israelische Armee mit. Außerdem seien an der Grenze zum Libanon mehrere Hisbollah-Kämpfer getötet worden.

Die israelische Luftwaffe hatte in der vergangenen Nacht ihre Angriffe auf Ziele im Gazastreifen fortgesetzt. Die Hamas meldete den Tod einer ihrer Kommandeure. Außerdem seien 14 Familienmitglieder des Hamas-Anführers Hanija getötet worden. Hanija selbst hält sich in Katar auf. Seit Beginn des Krieges kamen nach palästinenischen Angaben rund 3.000 Menschen im Gazastreifen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.