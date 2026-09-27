Neuer Rekord

Das ergab eine Auswertung des Bundesverband Solarwirtschaft, welche sich auf Daten des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE stützt. Im gesamten Vorjahr wurden demnach 90,0 Terawattstunden Solarstrom erzeugt.
BSW-Solar-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig erklärte, der Solarstrom-Rekord sei eine Nachricht, auf die Deutschland stolz sein könne.
Der Verband erklärte den 27. September aufgrund des neuen Rekords zum "Solar Day". Zum Rekord trugen laut BSW-Solar sowohl "ungewöhnlich viele Sonnenstunden als auch der kontinuierliche Ausbau der Photovoltaik bei". Dies gehe aus Daten des Deutschen Wetterdienstes und der Bundesnetzagentur hervor.
Diese Nachricht wurde am 27.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.