Berliner Sicherheitskonferenz
Selenskyj in Berlin mit militärischen Ehren empfangen

Bundeskanzler Merz und der ukrainische Präsident Selenskyj sind in Berlin zu Gespächen zusammengekommen. Ein Thema der Beratungen ist die geplante Wiederaufnahme von Friedensgesprächen. Kommende Woche sollen in Abu Dhabi unter US-Vermittlung Unterhändler der Ukraine und Russlands erstmals seit Februar wieder über ein Ende des Krieges verhandeln.

    Berlin: Bundeskanzler Friedrich Merz (l, CDU) begrüßt Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, mit militärischen Ehren vor dem Bundeskanzleramt.
    Ukrainischer Präsident Selenskyj in Berlin (Bernd von Jutrczenka / dpa)
    Bundesverteidigungsminister Pistorius hegt hinsichtlich der Gespräche keine großen Erwartungen. Im vergangenen Jahr sei bei jeder Art von Verhandlungen nichts herausgekommen außer noch schwereren Bombardierungen der Ukraine, sagte der SPD-Politiker nach einem Treffen mit seinem britischen Amtskollegen Streeting.
    Selenskyjs Deutschlandbesuch steht unter dem Eindruck weiterer massiver russischer Luftangriffe auf die Ukraine. Die ukrainischen Streitkräfte verteidigten sich wiederum mit Attacken auf russische Ölraffinerien. Mit dem Ukrainekrieg befasst sich heute auch eine Sicherheitskonferenz in Berlin. Partnerland der Veranstaltung ist Litauen. Auch Staatspräsident Nauseda nimmt teil.

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    Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.