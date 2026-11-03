Berliner Sicherheitskonferenz

Ukrainischer Präsident Selenskyj in Berlin (Bernd von Jutrczenka / dpa)

Bundesverteidigungsminister Pistorius hegt hinsichtlich der Gespräche keine großen Erwartungen. Im vergangenen Jahr sei bei jeder Art von Verhandlungen nichts herausgekommen außer noch schwereren Bombardierungen der Ukraine, sagte der SPD-Politiker nach einem Treffen mit seinem britischen Amtskollegen Streeting.

Selenskyjs Deutschlandbesuch steht unter dem Eindruck weiterer massiver russischer Luftangriffe auf die Ukraine. Die ukrainischen Streitkräfte verteidigten sich wiederum mit Attacken auf russische Ölraffinerien. Mit dem Ukrainekrieg befasst sich heute auch eine Sicherheitskonferenz in Berlin. Partnerland der Veranstaltung ist Litauen. Auch Staatspräsident Nauseda nimmt teil.

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Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.