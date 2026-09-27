Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. (IMAGO | TT)

Dabei handelt es sich um weiterentwickelte Drohnen mit Jetantrieb, die schneller und höher fliegen als die Vorgängermodelle mit Propellerantrieb. Auch mehr als 1.640 Gleitbomben und 38 ballistische Raketen und Marschflugkörper seien eingesetzt worden, schrieb Selenskyj in sozialen Netzwerken. Allein in der vergangenen Nacht seien drei Menschen in Saporischschja und ein Mann in Kiew getötet worden. Im Fokus der Angriffe stand vor allem die Hafenstadt Odessa. Nach Angaben der Behörden wurden dort private Wohnhäuser, eine Produktionshalle und Lagerräume getroffen. An mehreren Orten seien zudem Brände ausgebrochen, hieß es.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, man habe in den Regionen Kiew, Odessa und Mykolahiw unter anderem Logistikzentren, Hafen- und Verkehrsinfrastruktur und Schiffe mit Verbindung zum Militär angegriffen.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.