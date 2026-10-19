Durchbrochener Zaun

Der Sicherheitsvorfall am Flughafen Leipzig/Halle geht wohl auf einen Autounfall zurück. (dpa / Tobias Junghannß)

Demnach übten zwei Männer mit einem Auto für eine Fahrprüfung, verloren die Kontrolle und durchbrachen einen Sicherheitszaun des Flughafens. Die beiden Männer hätten sich der Staatsanwaltschaft Leipzig und der Kriminalpolizei gestellt. Der Wagen sei beschlagnahmt worden. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben weiter zu den Abläufen und möglichen anderen Tätern.

Am Samstagabend war ein Loch im Sicherheitszaun am Flughafen Leipzig/Halle entdeckt worden. Unberechtigte Personen oder verdächtige Gegenstände wurden nicht gefunden.

Im August war an dem Flughafen eine Drohne mit Sprengstoff in der Nähe von ukrainischen Transportflugzeugen entdeckt worden. Die Bundesregierung machte Russland dafür verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.