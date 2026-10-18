Nordpiste gesperrt

Der Schaden am Zaun wurde den Angaben nach am späten Samstagabend festgestellt. Hinter dem Vorfall könne aber auch ein Unfall stecken, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der beschädigte Abschnitt liege an einer öffentlich zugänglichen Straße.
Die Nordpiste wurde gesperrt, der Flugbetrieb dort eingestellt. Die Südpiste blieb aber offen. Flüge können dort starten oder landen. Bundes- und Landespolizei durchsuchten das Flughafengelände. Im Verlauf des Sonntags solle es Suchmaßnahmen mit zusätzlichen Einsatzkräften geben, kündigte die Polizei an.
Im August hatte es am Flughafen Leipzig/Halle einen versuchten Anschlag gegeben. Damals war eine Drohne mit Sprengstoff in der Nähe von ukrainischen Transportflugzeugen entdeckt worden. Die Bundesregierung machte Russland dafür verantwortlich.
Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.