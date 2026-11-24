Volkswagen will bei den Tarifverhandlungen harte Einsparungen durchsetzen, die IG Metall hält dagegen. (Lars Penning/dpa)

Das Unternehmen und die IG Metall wollen heute im ostfriesischen Emden zu den Verhandlungen zusammenkommen. VW will Sparmaßnahmen durchsetzen und Kosten senken. Europas größter Autobauer hat dafür Ende September zehn Tarifverträge komplett oder in Teilen gekündigt – und damit annähernd alle Regelungen des Haustarifs. Dieser gilt nach Angaben der Arbeitnehmer für mehr als 120.000 Beschäftigte.

Keine Zusatzzahlungen und Zulangen

Zumindest in den nächsten beiden Jahren will Volkswagen Zusatzzahlungen und Zulagen streichen. Auch Lohnerhöhungen soll es nicht geben. Die Arbeitnehmerseite dagegen fordert einen Inflationsausgleich. Die IG Metall will eigentlich fünf Prozent mehr Geld für die VW-Beschäftigten herausholen.

Anpassung der Arbeitszeit

Außerdem will der Konzern, dass die Arbeitszeit von derzeit 35 Stunden in der Woche ohne Entgeltausgleich "nach Bedarf an die betriebliche Auslastung angepasst werden" kann. VW begründet die Änderung mit signifikant schlechteren Rahmenbedingungen. Demnach belasten zum Beispiel Zölle, ein schrumpfender chinesischer Markt und ein sich verschärfender Wettbewerb in Europa das Unternehmen.

Weitere Stellenkürzungen

Rund 12.000 Jobs sollen in Deutschland zusätzlich abgebaut werden. 35.000 gestrichene Stellen bis 2030 waren bereits angekündigt. Der Abbau soll sozialverträglich ablaufen, an der Beschäftigungssicherung rüttelt die VW-Führung nicht. Die Konditionen müssen aber verhandelt werden.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.