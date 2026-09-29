Nach Landtagswahl

Das Schweriner Schloss ist Sitz des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern (picture alliance / dpa/ Stefan Sauer)

Gestern hatte die SPD mit der Linken gesprochen. Heute ist ein Treffen mit den Grünen geplant. Ergebnisse werden erst nach Ende der Sondierungen mitgeteilt.

Ein Dreierbündnis aus SPD, Linken und Grünen ist rechnerisch die einzige Option für eine stabile Mehrheit im Schweriner Landtag ohne die AfD. Rot-Rot-Grün verfügt über 39 der 71 Sitze. Die AfD hatte die Wahl gewonnen, hat aber keine Optionen für eine Zusammenarbeit mit anderen Parteien.

Die Grünen sorgten gestern mit einer Personalie für Aufsehen: Die Landesvorsitzende Horn erklärte überraschend ihren Rückzug. Sie nannte berufliche Gründe.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.