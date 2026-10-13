Die Linke gewann die Wahl in Berlin. (dpa / Bernd von Jutrczenka)

Grund sei, dass die Sondierungen mit Grünen und SPD in der Hauptstadt andauerten, sagte ein Parteisprecher dem RBB. Beim Parteitag will die Spitze der Linkspartei die Basis entscheiden lassen, ob es nach Abschluss der Sondierungsgespräche zu Koalitionsverhandlungen mit Grünen und SPD kommen soll.

Die Sondierungen gehen in dieser Woche weiter . Auf der Tagesordnung steht unter anderem das Thema Vergesellschaftung von Immobilienkonzernen. Hierbei hat vor allem die SPD deutliche Vorbehalte.

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Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.