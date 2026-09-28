Der Landtag in Mecklenburg-Vorpommern (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Jens Büttner)

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur kam die SPD am Vormittag mit dem bisherigen Regierungspartner Die Linke zusammen. Über Ergebnisse soll zunächst nichts mitgeteilt werden. Ministerpräsidentin Schwesig strebt ein Dreierbündnis von SPD, Linken und Grünen an. Die Landesvorsitzende der Grünen, Horn, gab vor Beginn möglicher Sondierungen bekannt, sie werde ihr Amt ab sofort ruhen lassen und bei der Neuwahl im November nicht erneut kandidieren. Laut NDR gab sie persönliche Gründe dafür an.

Die AfD hatte die Landtagswahl vor der SPD gewonnen. Allerdings will keine der anderen Parteien mit ihr eine Koalition bilden.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.