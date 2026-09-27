Alice Bailey Johnson und der ebenfalls ausgezeichnete Schauspieler Paul Jesson mit ihren Preisen. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Clemens Niehaus)

Im Mittelpunkt des Films stehen zwei befreundete Sozialarbeiterinnen, die sich um Senioren und Jugendliche kümmern. Beide sind mit Menschen konfrontiert, die durch Krankheit, Einsamkeit oder schwierige soziale Verhältnisse an ihre Grenzen geraten. Den Preis für die beste schauspielerische Leistung erhielt Kate O'Flynn, die eine der Sozialarbeiterinnen spielt.

O'Flynn teilt sich den Preis mit der Schwedin Asta Kamma August, die für ihre Rolle in der norwegischen Produktion "Markens Grode" ("Growth of the soil") von Hans Petter Moland ausgezeichent wurde. Den Preis für die beste Regie vergab die Jury an die schwedische Regisseurin Amanda Kernell für ihren Film "Garrat du váimmu" ("Brace of the Heart"). Kernell porträtiert eine junge samische Frau im Norden Schwedens, die von ihrem Vater eine Rentierherde erbt und sich als Frau in der von Männern bestimmten Welt durchsetzen muss. Den Spezialpreis der Jury erhielt "Bian Jing" ("Border") des chinesischen Regisseurs Ah Biao.

Das Filmfestival von San Sebastian gehört mit Cannes, Venedig und Berlin zu den wichtigsten in Europa und ist das größte in der spanischsprachigen Welt.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.