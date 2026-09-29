Die Rakete Starship auf dem Weg zur Erdumlaufbahn. ( SPACEX / AFP)

Das größte jemals gebaute Raketensystem stürzte nach rund drei Stunden kontrolliert in den Pazifik. Eigentlich war eine rund zehnstündige Mission geplant, bei der die Rakete die Erde etwa sechs Mal umrunden sollte. Ein Grund für das vorzeitige Ende wurde nicht genannt. Zuvor war eines der Triebwerke ausgefallen.

Bei den 13 vorherigen Testflügen hatte die Starship-Rakete die Erdumlaufbahn nicht erreicht. SpaceX-Gründer Musk sprach von einem erfolgreichen ersten Orbitalflug. Lob kam auch vom Chef der US-Raumfahrtbehörde NASA, Isaacman.

Die Rakete war im US-Bundesstaat Texas gestartet. Während des Flugs setzte sie mehrere Satelliten aus. Die Mission gilt als wichtiger Schritt für den Transport schwerer Lasten ins All sowie für die Mondlandepläne der NASA.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.