Die Rakete Starship auf dem Weg zur Erdumlaufbahn. ( SPACEX / AFP)

Die größte und leistungsfähigste Rakete, die je entwickelt wurde, war im US-Bundesstaat Texas gestartet. Während des Flugs setzte sie mehrere Satelliten aus. Nach etwa drei Stunden wurde der Flug allerdings abgebrochen, vermutlich aufgrund des Ausfalls eines Triebwerks. Beim Aufsetzen westlich von Chile kippte die Rakete auf die Seite und ging in Flammen auf.

Bei den 13 vorherigen Testflügen hatte die Starship-Rakete die Erdumlaufbahn noch nicht erreicht. Der erfolgreiche Flug gilt als wichtiger Schritt für den Transport schwerer Lasten ins All sowie für die Mondpläne der US-Raumfahrtbehörde NASA.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.