Die private Altersvorsorge soll die klassische Rente ergänzen und Einschnitte beim Lebensstandard im Ruhestand verringern helfen. (picture alliance / Zoonar / stockfotos-mg)

Das Angebot werde voraussichtlich nicht vor kommendem Sommer auf den Markt kommen, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Verweis auf Regierungsquellen. Mit dem neuen Modell kann man ab dem neuen Jahr Geld am Kapitalmarkt anlegen, was vom Staat bis zu einer gewissen Höhe mit Zuschüssen gefördert wird. Wer möchte, kann dies in Eigenverantwortung bei privaten Anbietern tun und sich das Depot im Rahmen bestimmter Vorgaben auch selbst zusammenstellen, etwa mit ETF-Sparplänen. Wer hingegen ein Standardprodukt bevorzugt, darf auch ein staatlich verwaltetes Depot besparen.

Das neue Modell löst die Riester-Rente ab, die wegen schwacher Renditen und zu hohen Gebühren in der Kritik steht.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.