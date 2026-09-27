Aleksandar Vucic (dpa / AP Photo / Darko Vojinovic)

Heute sei der Tag, an dem er zurücktrete, sagte Vucic in einer Fernsehansprache. Der teils autokratisch regierende Politiker will nun als Spitzenkandidat seiner Fortschrittspartei bei der vorgezogenen Parlamentswahl am 25. Oktober antreten und im Falle eines Wahlsieges Ministerpräsident werden. Das Amt des Staatsoberhaupts übernimmt zunächst kommissarisch Parlamentspräsidentin Brnabic.

Der 56-Jährige Vucic hätte nach zwei Amtszeiten im kommenden Jahr nicht erneut für die Präsidentschaft kandidieren dürfen. Serbien ist offiziell EU-Beitrittskandidat, der Prozess stockt jedoch unter anderen aufgrund von Fragen der Rechtsstaatlichkeit des Landes.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.