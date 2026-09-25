US-Wirtschaft

Das Logo eines Starbucks-Ladens in New York, USA (dpa/Justin Lane)

Die Rede ist von etwa 250 Cafés, das wäre rund ein Prozent der mehr als 18.000 Starbucks-Läden in Nordamerika. Das Unternehmen habe sein Portfolio sorgfältig geprüft, heißt es auf der Unternehmenswebseite in einer Mitteilung an die Mitarbeiter. Begründet wurde der Schritt unter anderem mit fehlenden Umsätzen.

Starbucks hat seit längerem mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.