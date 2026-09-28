Firmengründungen

Die Zahl der Startups in Deutschland steigt weiter. (Getty Images / E+ / andresr)

Laut des deutschen Startupverbandes sind seit Jahresbeginn mehr ‌als 3.000 ⁠Neugründungen gezählt worden. Das seien so viele ⁠wie noch nie. Der Aufbruch komme zur richtigen Zeit, betonte Verbandschefin Pausder. Im gleichen Zeitraum seien zehn junge Unternehmen aus Deutschland besonders wertvoll geworden und würden jetzt mit mindestens einer Milliarde Dollar bewertet.

Zwischen Januar und September ⁠sammelten deutsche Startups acht Milliarden Euro Wagniskapital ein, hieß es weiter. ⁠Dies sei mehr als im Gesamtjahr 2025.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.