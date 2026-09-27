Kommunalwahl in Niedersachsen

Belit Onay von den Grünen konnte die Stichwahl für sich entscheiden. Er bleibt damit Oberbürgermeister der niedersächsischen Hauptstadt Hannover. (Michael Matthey / dpa)

In der Landeshauptstadt Hannover bleibt der amtierende Oberbürgermeister Onay von den Grünen im Amt. Er setzte sich gegen den SPD-Herausforderer von der Ohe durch. Auch in Osnabrück wurde die bisherige Oberbürgermeisterin Pötter, CDU, im Amt bestätigt. In Oldenburg übernimmt dagegen der parteilose Kandidat Rohr das höchste Amt der Stadtverwaltung von seinem Vorgänger von der SPD. Rohr wird von CDU und den Grünen unterstützt.

Insgesamt waren in Niedersachsen 123 Stichwahlen angesetzt. In drei Stichwahlen hatte die AfD Chancen auf ein erstes kommunales Spitzenamt in Niedersachsen. Die Partei konnte jedoch keine der Stichwahlen in Munster, Bockenem oder Salzgitter für sich entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.