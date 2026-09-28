Kommunalwahl in Niedersachsen

Belit Onay von den Grünen konnte die Stichwahl für sich entscheiden. Er bleibt damit Oberbürgermeister der niedersächsischen Hauptstadt Hannover. (Michael Matthey / dpa)

In der Landeshauptstadt Hannover bleibt der amtierende Oberbürgermeister Belit Onay von den Grünen im Amt. Er setzte sich gegen den SPD-Herausforderer Axel von der Ohe durch. Auch in Osnabrück wurde die bisherige Oberbürgermeisterin Katharina Pötter von der CDU im Amt bestätigt.

In Oldenburg übernimmt dagegen der parteilose Kandidat Jascha Rohr das Oberbürgermeisteramt in der bislang SPD-geführten Stadt. Rohr wird von CDU und Grünen unterstützt. In Göttingen setzte sich mit Onyeka Oshionwu die Grünen-Kandidatin bei der Oberbürgermeisterwahl durch.

Die SPD verlor zwar die Oberbürgermeisterwahl in Hannover, konnte jedoch in anderen Kommunen zulegen. In der Region Hannover gewann Eva Bender die Wahl zur Regionspräsidentin deutlich. In Braunschweig wurde Oberbürgermeister Thorsten Kornblum mit großer Mehrheit im Amt bestätigt.

Die CDU verteidigte wichtige Ämter unter anderem in Osnabrück, Salzgitter sowie in den Landkreisen Lüneburg und Uelzen. In Salzgitter wurde Oberbürgermeister Frank Klingebiel wiedergewählt.

Die AfD verfehlte ihr Ziel, erstmals ein kommunales Spitzenamt in Niedersachsen zu gewinnen. Ihre Kandidatinnen und Kandidaten unterlagen in allen drei Entscheidungen, an denen sie beteiligt waren. Betroffen waren die Oberbürgermeisterwahl in Salzgitter sowie die Bürgermeisterwahlen in Bockenem und Munster.

Die Ergebnisse gelten zunächst als vorläufig.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.